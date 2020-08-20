Любимых лошадей русской знати по-прежнему разводят в Воронежской области

Орловские рысаки когда-то были любимыми лошадьми русской знати и по-прежнему остаются гордостью России. Эту породу, как..

Орловские рысаки когда-то были любимыми лошадьми русской знати и по-прежнему остаются гордостью России. Эту породу, как и раньше, разводят на конных заводах в Воронежской области.

Граф Алексей Орлов увлёкся созданием породы рысаков в 60-х годах XVIII века. Сначала занимался этим в подмосковном селе Остров, потом – в Воронежской губернии на землях, пожалованных императрицей Екатериной Второй. Он построил два конных завода в сёлах Чесменка и Хреновое.

[Ольга Сесемина, заведующая музея Хреновского конного завода]:

«Прежде всего граф Орлов решил вывести лошадей каретного типа, по-другому говоря, рысаков, для того чтобы человек комфортно себя чувствовал в карете, когда его везёт плавно лошадь. То есть рысистый ход – это очень плавный ход лошадей. И началось это у графа с покупки жеребца арабской чистокровной породы Сметанки».

Орлов отдал за Сметанку огромную сумму – 60 тысяч серебром. Жеребца доставляли из Турции в Россию два года. Он успел оставить небольшое потомство и пал по неизвестной причине. Сметанку скрещивали с кобылами европейских пород. От его сына Полкана I и фризской лошади из Голландии родился серый в яблоках жеребец Барс I. Он и стал родоначальником орловских рысаков.

[Виктория Гущина, всадница]:

«Вот, смотрите, у неё профиль какой. Она горбоносая. Именно орловская кобыла – серая, большая. Она больше такая старотипная упряжная лошадь».

Орловский рысак считается уникальной породой. Эти лошади годятся почти для всех видов конного спорта. Участвуют в скачках, выездке, конкурсе и, конечно же, в рысистых бегах.

[Александр Дементьев, помощник всадника]:

«Скаковые лошади бегают естественным аллюром, и это даётся им гораздо проще. А у рысаков это неестественный, искусственный аллюр. И этому нужно больше контроля уделять, больше внимания, чтобы она не сбивалась, чтобы она ровно бежала, правильно ноги ставила».

На конных заводах работа начинается ранним утром с осмотра лошадей. Потом рысаков запрягают и тренируют бегать резвой рысью.

На обоих заводах за год выводят и продают примерно 100 лошадей. Цена одного животного может достигать 150 тысяч долларов. Наиболее востребована эта порода в России, Китае и Казахстане.

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