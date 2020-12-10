Могут ли пони сделать искусственное дыхание человеку? Весёлое видео

Эмма Массингейл живёт в Великобритании и занимается дрессировкой пони. У неё два подопечных – Альберт и Арни. Она хотела доказать, что лошадки умны и могут быть полезны для людей.



Джереми, жених Эммы, изобразил лежащего без дыхания наездника. В это время Эмми подсказывала пони, что нужно делать во время реанимационных мер. «Самым трудным было заставить их повторить последовательность», –рассказала Эмми. Чтобы научить их этому, потребовалось несколько недель. «Я хотела в весёлой форме показать, как они могут выполнять команды», – пояснила Эмма.

Альберт и Арни могут перевозить аптечки. «Их можно научить делать невероятные вещи, как и служебных собак», – рассказала Эмма.

О достижениях Арни и Альберта девушка сняла весёлое видео.

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Эмми занимается с Альбертом и Арни уже 4 года, и обучение пони продолжается.