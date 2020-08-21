Иран представил две новые ракеты: баллистическую и крылатую. Тем самым он проигнорировал призыв США остановить свою..

Иран представил две новые ракеты: баллистическую и крылатую. Тем самым он проигнорировал призыв США остановить свою ракетную программу.

Первую ракету назвали «Хадж Касем» в честь иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Вторая носит имя «Абу Махди» в честь иранского военного деятеля Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем руководителя коалиции Сил народной мобилизации.

Оба погибли 3 января этого года в результате направленного авиаудара ВВС США по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. И оба были причислены Вашингтоном к списку международных террористов.

Подробностей о новых ракетах пока мало. Известно, что названная в честь Сулеймани принадлежит к классу «земля-земля» и может преодолевать до 1400 километров. Ракета «Абу Махди» может пролететь около 1000 километров.

Недавно Совбез ООН отклонил проект резолюции США, согласно которому продлевалось оружейное Эмбарго в отношении Ирана. Оно истекает в октябре.

При этом Вашингтон объявил, что планирует восстановить все санкции ООН в отношении Тегерана. Они были поэтапно отменены согласно договору 2015 года. Однако любая страна-участница может их вернуть, если посчитает нужным. США вышли из договора в 2018 году, однако сохранили за собой статус участвующего члена сделки.

Правительство США говорит, что хочет заставить Иран заключить с миром более широкое соглашение, которое чётко ограничит его ядерную программу и положит конец разработкам баллистических ракет. Тегеран же говорит, что не начнёт переговоры до тех пор, пока будут действовать американские санкции.

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