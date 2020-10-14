В Польше при обезвреживании взорвалась мощная бомба времён Второй мировой

Сейсмическая бомба «Толлбой» взорвалась при обезвреживании в Пястовском канале близ города Свиноуйсьце в Польше. Это самый..

Сейсмическая бомба «Толлбой» взорвалась при обезвреживании в Пястовском канале близ города Свиноуйсьце в Польше. Это самый большой снаряд времён Второй мировой войны когда-либо найденный в стране.

Неразорвавшуюся бомбу обнаружили в сентябре прошлого года во время работ по углублению канала. Он соединяет Щецинский залив с Балтийским морем.

Бомба весила почти пять с половиной тонн, из них 2400 килограммов – это взрывчатка. Во время операции по обезвреживанию планировали дистанционно пробить корпус снаряда и сжечь взрывчатое вещество. Однако сработал детонатор.

По официальным данным, все водолазы находились на безопасном расстоянии, и никто не пострадал. 750 местных жителей были эвакуированы заранее.

Сотрясение от взрыва почувствовали даже в Свиноуйсьце, но вся инфраструктура осталась целой. Также не пострадал регазификационный терминал, который находится в городе.

«Толлбой» – это разработка британского изобретателя Барнса Уоллеса. Бомбы предназначались для разрушения крупных объектов и подземных целей. Их использовали в конце войны для уничтожения стратегических объектов нацистов.

Эту бомбу сбросил британский самолёт в 1945 году, когда атаковал немецкий крейсер. В общей сложности на судно сбросили 12 «Толлбоев». Не разорвался только один.

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