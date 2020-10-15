Капустин Яр под Волгоградом: откуда первые собаки полетели в космос

В 100 километрах от Волгограда находится космодром «Капустин Яр». Когда-то он был одним из самых засекреченных..

В 100 километрах от Волгограда находится космодром «Капустин Яр». Когда-то он был одним из самых засекреченных объектов СССР. Здесь проводили запуски спутников и испытания ракет. Также здесь провели не менее десяти ядерных взрывов, которые по суммарной мощности были равны 65 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Сегодня же посетителей приглашают в музей, где можно познакомиться с историей этого места.

Именно отсюда в 1951 году в верхние слои атмосферы отправили первых собак. Это были Дезик и Цыган, которые примерно на 10 лет опередили Белку и Стрелку. Вот та самая капсула, в которой четвероногие космонавты возвратились домой.

[Алексей Дорожкин, заведующий Знаменским филиалом Музея]:

«Данный аппарат действительно находился в космосе. Мы видим, когда он входил в плотные слои атмосферы. На корпусе видно, как он подвергался (воздействию), обгорал».

Под технические требования подбирали маленьких собак. Изнеженные домашние псы не подходили. Выбор падал на обычных дворняг: закалённых уличной жизнью, выносливых физически и лучше переносивших стресс.

Впрочем, тогда всё, что касалось этой темы, было засекречено. Даже клички собак часто меняли, чтобы сохранить секретность. Именно поэтому собаки-первопроходцы не вошли в историю.

Путешествие проходило на баллистической ракете Р-1.

[Владимир Варава, полковник ракетных войск в отставке]:

«В этой ракете вместо боевой части устанавливался контейнер с животными – малогабариными собачками. Они потом проложили дорогу Белке и Стрелке в полёте вокруг Земли».

Дезик и Цыган стали первыми собаками, которые совершили полёт на геофизической ракете в верхние слои атмосферы. А Белка и Стрелка прославились благодаря тому, что стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт и успешно вернулись на Землю.

За ними в космос полетели и люди. Однако вклад этих животных помнят до сих пор.

Короткая ссылка на эту страницу: