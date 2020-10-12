США запустят спутник для наблюдения за уровнем моря
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Дата загрузки: 2020-10-12
Повышение уровня моря вызвано потеплением воды океана и таянием ледников. Измерять эти два показателя призван спутник Sentinel-6 «Майкл Фрейлих». 10 ноября его запустят с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX.
[Пьеррик Вуйломье, менеджер проекта]:
«Уровень моря является прямым признаком глобального потепления, поэтому очень важно точно его измерить. Повышение уровня моря связано с таянием льда на полюсах и накоплением тепла в океанах, поэтому эти два элемента вместе делают исследования Sentinel-6 очень актуальными для общества».
Финальные испытания спутника провели в конце прошлого года в Германии. После этого его отправили в США.
Sentinel-6 оснащён радиолокационным высотомером, который будет производить измерения уровня моря с точностью до сантиметра, чего ранее не было.
[Сандра Кауфманн, директор отдела наук о Земле НАСА]:
«Это даст нам представление о нагревании океана и о том, как повышается его температура. Это также покажет, сколько воды будет в океане, и как повысится уровень моря».
Участие в миссии помимо НАСА также приняли Европейское космическое агентство и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Основная миссия спутника продлится около пяти с половиной лет.
Второй идентичный спутник, под названием Sentinel-6B, как ожидается, запустят в 2025 году. Это даст возможность учёным собирать данные как минимум на протяжении десяти лет.
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