США запустят спутник для наблюдения за уровнем моря

Так выглядят из космоса Мальдивы. Эта страна, находящаяся в Индийском океане, состоит примерно из 1200 островов...

Так выглядят из космоса Мальдивы. Эта страна, находящаяся в Индийском океане, состоит примерно из 1200 островов. При этом большая часть из них едва возвышается над уровнем моря. Учёные считают, что однажды под действием приливов их может затопить.

Повышение уровня моря вызвано потеплением воды океана и таянием ледников. Измерять эти два показателя призван спутник Sentinel-6 «Майкл Фрейлих». 10 ноября его запустят с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX.

[Пьеррик Вуйломье, менеджер проекта]:

«Уровень моря является прямым признаком глобального потепления, поэтому очень важно точно его измерить. Повышение уровня моря связано с таянием льда на полюсах и накоплением тепла в океанах, поэтому эти два элемента вместе делают исследования Sentinel-6 очень актуальными для общества».

Финальные испытания спутника провели в конце прошлого года в Германии. После этого его отправили в США.

Sentinel-6 оснащён радиолокационным высотомером, который будет производить измерения уровня моря с точностью до сантиметра, чего ранее не было.

[Сандра Кауфманн, директор отдела наук о Земле НАСА]:

«Это даст нам представление о нагревании океана и о том, как повышается его температура. Это также покажет, сколько воды будет в океане, и как повысится уровень моря».

Участие в миссии помимо НАСА также приняли Европейское космическое агентство и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Основная миссия спутника продлится около пяти с половиной лет.

Второй идентичный спутник, под названием Sentinel-6B, как ожидается, запустят в 2025 году. Это даст возможность учёным собирать данные как минимум на протяжении десяти лет.

Короткая ссылка на эту страницу: