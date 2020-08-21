Мастер из Пермского края сделал кабриолет, похожий на «Жестяную Лиззи»

Почти Ford Model T построил житель села Григорьевское в Пермском крае. Евгений собрал этот кабриолет девять..

Почти Ford Model T построил житель села Григорьевское в Пермском крае. Евгений собрал этот кабриолет девять лет назад, и самодельный транспорт исправно служит до сих пор.

[Евгений Вьюгов, создатель самодельной машины]:

«Ну, в основном по деревне передвижения какие-то: до магазина слетать, мешок цемента купить, на стройку привезти. И удобно (на это класть) – шланг надел специальный – негабаритный груз. Шестиметровые палки на нём возил, трубы».

Мастер не делал чертежей, весь проект хранил в голове. Набросал лишь в блокноте эскиз рамы, прикинул примерное расположение кресел и приступил к делу. Вдохновением стал Ford Model T, известный как «Жестяная Лиззи». Но за основу Евгений взял автомобиль-мотоколяску Серпуховского автозавода, которую в народе прозвали «инвалидкой».

Кузов полностью самодельный, силовой установкой служит 15-сильный двигатель Lifan, колёса взяты от мотоцикла «Юпитер». На строительство машины потребовались несколько лет и 50 тысяч рублей.

В 2013 году кабриолет победил в региональной автовыставке.

[Евгений Вьюгов, создатель самодельной машины]:

«Ездили на выставку с парнем – он «Москвича 401» восстановил. А я на этой своей. Своим ходом – в районе 40 километров. Туда-сюда съездил. Я, по крайней мере, протестировал – литров семь на сто километров съело у меня. И занял первое место».

Самодельной машиной пользуются всей семьёй.

[Ольга Вьюгова, жена создателя автомобиля]:

«В летнее время просто незаменимый автомобиль. Без него как без ног. Лично я пользуюсь очень часто, начиная с весны и до поздней осени».

Евгений также построил квадроцикл с автоматической коробкой передач и плуг-культиватор. Теперь планирует сделать для сына вездеход.

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