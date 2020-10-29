Азербайджан и Армения обвинили друг друга в очередных ракетных обстрелах

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором стороны условились в Вашингтоне на прошлой неделе, нарушен...

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором стороны условились в Вашингтоне на прошлой неделе, нарушен. Азербайджан и Армения снова обвиняют друг друга в обстрелах.

Это роддом в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха. О жертвах здесь сообщений не было, однако есть пострадавшие. А это карабахский город Шуша. Правительство говорит об одном погибшем.

Армения также подтвердила, что Азербайджан взял под контроль стратегический город Губадлы, который находится у границы с Ираном.

Азербайджан же представил эти кадры из своего города Барда и заявил о 21 погибшем в результате обстрела со стороны Армении.

При этом обе стороны отрицают обвинения в свой адрес.

Это самый серьёзный военный конфликт в Закавказье за последние примерно 30 лет. И растут опасения, что он может расшириться, включив также Россию и Турцию.

Анкара выступает союзником Баку. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что недавно обсудил ситуацию с Владимиром Путиным и призвал его сделать шаг в сторону разрешения конфликта.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Давайте сделаем этот шаг. Если он будет искренним, то давайте его сделаем. Нужно разрешить эту проблему. Мы искренни в этом вопросе и, надеюсь, вы тоже. Давайте сделаем этот шаг. Это была хорошая встреча».

Азербайджан не признаёт отделения Нагорного Карабаха и по-прежнему считает его своей территорией. Армения говорит, что в самопровозглашённой республике проживают этнические армяне, и что они нуждаются в её защите.

Короткая ссылка на эту страницу: