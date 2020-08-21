Пластилиновые фигурки рассказывают о проблемах Колумбии Колумбийский художник использует своё творчество, чтобы рассказать о проблемах в обществе. Он делает пластилиновые фигурки, а.. Дата загрузки: 2020-08-21

Колумбийский художник использует своё творчество, чтобы рассказать о проблемах в обществе. Он делает пластилиновые фигурки, а потом снимает небольшие анимации, чтобы поднять разные темы: от коронавируса до мигрантов из Венесуэлы.

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