Небывалые пожары в Калифорнии начались из-за молний
Удары молний вызвали небывалые лесные пожары в американском штате Калифорния. [Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния
Дата загрузки: 2020-08-20
[Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния]:
«У нас пожары, каких мы не видели много-много лет. По всему штату Калифорния полыхают 367 активных пожаров».
За трое суток в штате зафиксировали около 11 тысяч ударов молний. При этом в регионе вторую неделю стоит рекордно жаркая погода. Несколько дней назад в калифорнийской Долине Смерти зарегистрировали +54,4 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура на планете за всю историю наблюдений.
Из-за пожаров тысячи человек получили предписание эвакуироваться, в том числе в Области залива Сан-Франциско.
[Гэвин Ньюсом, губернатор штата Калифорния]:
«Крупных пожара – 23, и мы сейчас тушим их очень целенаправленно всеми нашими силами – локальными, региональными, на уровне штата и федеральными».
Огонь уже уничтожил около 50 строений, включая жилые дома. Ещё 50 повреждено.
Помощь в борьбе с огнём Калифорнии оказывают штаты Аризона, Невада и Техас.
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