Президенты Мексики и Венесуэлы первыми хотят испытать российскую вакцину от COVID-19

[Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Я буду первым, кого вакцинируют, поскольку для меня это очень важно. Но нужно понимать, что происходит, и гарантировать, чтобы вакцина была эффективна и доступна для всех». [Николас Мадуро, президент Венесуэлы]:

«Первым человеком, которого вакцинируют, буду я. Я сделаю прививку, чтобы подать пример остальным».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Венесуэлы Николас Мадуро собираются стать одними из первых, кто испытает на себе новую российскую вакцину от COVID-19.

Россия стала первой страной мира, которая объявила о регистрации вакцины от нового коронавируса. Спустя примерно два месяца клинических испытаний она уже производит первые дозы.

При этом многие иностранные эксперты и организации говорят, что препарат будет считаться безопасным только после того, как завершится третья фаза испытаний, в которой должны принимать участие тысячи волонтёров.

В настоящее время в Мексике подтверждено более 525 тысяч случаев коронавируса и более 57 тысяч смертей. В Венесуэле заболевших более 34 тысяч, умерших – около 300. В России выявили более 927 тысяч заболевших, а умерло от болезни почти 16 тысяч человек.

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