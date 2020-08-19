ВОЗ: молодёжь способствует распространению COVID-19

Пандемия продолжается в большей степени из-за молодых людей. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. [Такэси..

[Такэси Касаи, сотрудник ВОЗ]:

«Характер эпидемии меняется. Люди в возрасте от 20 до 40 лет всё активнее способствуют распространению коронавируса. Многие игнорируют лёгкие симптомы. Причём симптомов может не быть вовсе. В итоге люди неосознанно заражают других».

Пандемия продолжается в большей степени из-за молодых людей. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По мнению сотрудников ВОЗ, такая ситуация увеличивает риск заражения для пожилых и людей с серьёзными болезнями. Также это может способствовать распространению вируса в густонаселенных городских районах.

Сейчас многие страны стараются привлечь туристов, чтобы поправить экономическое положение. Среди путешественников много молодых людей, которые не соблюдают дистанцирования и не носят масок.

В последнее время в разных странах, где эпидемия шла на убыль, стали сообщать о новых вспышках. В Европе снова вводят ограничения на туристические поездки.

Между тем ВОЗ призывает молодёжь соблюдать меры безопасности, чтобы защититься от COVID-19. По словам сотрудников организации, некоторые молодые люди тоже болеют в тяжёлой форме и умирают.

По всему миру коронавирусом заразились 22 миллиона человек, умерли 780 тысяч. В тройку самых пострадавших стран входят США, Бразилия и Индия. Россия по числу инфицированных на четвёртом месте.

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