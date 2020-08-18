В Испании новых заражений COVID-19 становится меньше после всплеска

В Испании за сутки выявили 1800 новых случаев заражения коронавирусом. Это намного меньше, чем рекордные максимумы..

В Испании за сутки выявили 1800 новых случаев заражения коронавирусом. Это намного меньше, чем рекордные максимумы на прошлой неделе, но в три раза больше суточных показателей в июле.

Положительных диагнозов стало больше в автономном сообществе Страна Басков. Председатель правительства Иньиго Уркулью объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. В регионе началось массовое тестирование. В городе Аспейтия проверили 2500 человек и выявили 100 заражённых.

[Нагоре Алькорта, мэр Аспейтии]:

«Мы сразу же предприняли меры: закрыли все кафе в старом городе, закрыли поликлинику, запретили посещать дома престарелых, закрыли бассейны и спортивные залы».

Ранее по всей Испании закрыли ночные клубы и дискотеки; кафе и ресторанам разрешили работать только до часу ночи. Ношение масок в общественных местах сделали обязательным. Также запретили курение там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

[житель Аспейтии]:

«Дело в том, что на работе мы соблюдаем профилактические меры, но на улицах люди расслабляются. Они ходят на дискотеки и в бары. Большинство соблюдают меры, но молодёжь немного халатнее. Она на эмоциях и ни о чём не беспокоится».

Между тем жители Мадрида вышли на массовый протест против обязательного ношения масок.

[протестующая]:

«Я протестую, потому что применяется множество репрессивных мер, нас лишают всех прав. Маски следовало использовать во время пандемии, а не сейчас».

Испания – одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса европейских стран. Здесь в общей сложности заразились более 359 тысяч человек, 28 тысяч скончались.

Короткая ссылка на эту страницу: