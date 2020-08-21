«Музыка для передышки»: как боливийцам помогают пережить пандемию

Пожилая боливийка Лусия и её дочь Ана пытаются справиться с потерей любимого мужа и отца. Он..

[Ана Лусия Арсе, жительница Кочабамбы]:

«Мы жили с этой болью, пытаясь с ней справиться, и порой не знали, как это сделать. Возможность послушать музыку, которая переносит нас во времена, когда отец был рядом, помогла нам успокоиться, ослабила напряжение, которое было очень сильным».

Пожилая боливийка Лусия и её дочь Ана пытаются справиться с потерей любимого мужа и отца. Он за три дня «сгорел» от коронавируса. Исполнение классической музыки через WhatsApp стало для них небольшим облегчением.

Гуманитарный проект под названием «Музыка для передышки» – идея боливийки Камилы Барриентос, которая играет на кларнете.

[Камила Барриентос, музыкант]:

«COVID – это болезнь, от которой перехватывает дыхание. Душевные травмы, нанесённые ею, очень тяжёлые. Иногда у вас всё в порядке, а порой нет. Поэтому мы твёрдо верим в то, что музыка создаёт атмосферу спокойствия, благополучия, мира и облегчает дыхание».

Бесплатные онлайн-концерты дают музыканты из Боливии, Мексики, Бразилии, США, Великобритании, Швейцарии и Германии. Связаться с ними можно через социальные сети. К исполнителям обращаются пациенты с коронавирусом, люди, потерявшие родных, а также – врачи.

[Вания Гарсия, музыкант]:

«Я играла для доктора, которая провела целый день в хирургии. Её охватила тревога, потому что она не знала, есть ли у пациентов коронавирус. Она пришла домой, приняла душ и ждала концерта. Сначала женщина показалась мне очень уставшей и несильно заинтересованной. Но после концерта она сказала, что ей стало спокойнее на душе».

В общей сложности исполнители сыграли для 750 боливийцев.

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