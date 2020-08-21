«Музыка для передышки»: как боливийцам помогают пережить пандемию
Пожилая боливийка Лусия и её дочь Ана пытаются справиться с потерей любимого мужа и отца. Он..
Дата загрузки: 2020-08-21
[Ана Лусия Арсе, жительница Кочабамбы]:
«Мы жили с этой болью, пытаясь с ней справиться, и порой не знали, как это сделать. Возможность послушать музыку, которая переносит нас во времена, когда отец был рядом, помогла нам успокоиться, ослабила напряжение, которое было очень сильным».
Гуманитарный проект под названием «Музыка для передышки» – идея боливийки Камилы Барриентос, которая играет на кларнете.
[Камила Барриентос, музыкант]:
«COVID – это болезнь, от которой перехватывает дыхание. Душевные травмы, нанесённые ею, очень тяжёлые. Иногда у вас всё в порядке, а порой нет. Поэтому мы твёрдо верим в то, что музыка создаёт атмосферу спокойствия, благополучия, мира и облегчает дыхание».
Бесплатные онлайн-концерты дают музыканты из Боливии, Мексики, Бразилии, США, Великобритании, Швейцарии и Германии. Связаться с ними можно через социальные сети. К исполнителям обращаются пациенты с коронавирусом, люди, потерявшие родных, а также – врачи.
[Вания Гарсия, музыкант]:
«Я играла для доктора, которая провела целый день в хирургии. Её охватила тревога, потому что она не знала, есть ли у пациентов коронавирус. Она пришла домой, приняла душ и ждала концерта. Сначала женщина показалась мне очень уставшей и несильно заинтересованной. Но после концерта она сказала, что ей стало спокойнее на душе».
В общей сложности исполнители сыграли для 750 боливийцев.
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