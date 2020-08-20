Мятежники в Мали призвали людей возвращаться на работу
Лидеры мятежников в Мали призвали людей вернуться на работу. Днём ранее они арестовали президента Ибрагима Бубакара..
Дата загрузки: 2020-08-20
Перед малийцами в телевизионном обращении выступил представитель так называемого Национального комитета спасения людей.
[Исмаэль Ваг, представитель Комитета спасения людей]:
«Комитет призывает население спокойно заниматься своими делами и просит восстановить деятельность. Комитет призывает служащих завтра вернуться на работу и заверяет людей, что были предприняты все меры, чтобы защитить работников, их собственность, а также места их работы».
Как предполагается, к мятежу военных привело недовольство коррупированной властью, плохим экономическим управлением и ростом насилия в некоторых регионах страны.
Всё началось на военной базе Кати в 15 километрах от столицы Бамако. Возглавили восстание заместитель командующего базы полковник Малик Дьяу и генерал Садио Камара. Начав перестрелку и захватив своё начальство, они двинулись на столицу.
Перевороту предшествовали недели многотысячных антиправительственных демонстраций.
Тем временем, лидеры мятежников уже начали переговоры с главами министерств, чтобы обсудить дальнейшую работу правительства. Они также встретились с лидерами протестного движения.
Мятеж осудили представители Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки. Также восстановить законное правительство призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Где удерживают бывших президента и премьер-министра, неизвестно. Предполагается, что они находятся на военной базе Кати.
Мятежники обещают в ближайшее время провести в стране новые выборы.
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