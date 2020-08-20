Мятежники в Мали призвали людей возвращаться на работу

Лидеры мятежников в Мали призвали людей вернуться на работу. Днём ранее они арестовали президента Ибрагима Бубакара..

Лидеры мятежников в Мали призвали людей вернуться на работу. Днём ранее они арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе. Их вынудили уйти в отставку. Глава государства также распустил парламент.

Перед малийцами в телевизионном обращении выступил представитель так называемого Национального комитета спасения людей.

[Исмаэль Ваг, представитель Комитета спасения людей]:

«Комитет призывает население спокойно заниматься своими делами и просит восстановить деятельность. Комитет призывает служащих завтра вернуться на работу и заверяет людей, что были предприняты все меры, чтобы защитить работников, их собственность, а также места их работы».

Как предполагается, к мятежу военных привело недовольство коррупированной властью, плохим экономическим управлением и ростом насилия в некоторых регионах страны.

Всё началось на военной базе Кати в 15 километрах от столицы Бамако. Возглавили восстание заместитель командующего базы полковник Малик Дьяу и генерал Садио Камара. Начав перестрелку и захватив своё начальство, они двинулись на столицу.

Перевороту предшествовали недели многотысячных антиправительственных демонстраций.

Тем временем, лидеры мятежников уже начали переговоры с главами министерств, чтобы обсудить дальнейшую работу правительства. Они также встретились с лидерами протестного движения.

Мятеж осудили представители Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки. Также восстановить законное правительство призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Где удерживают бывших президента и премьер-министра, неизвестно. Предполагается, что они находятся на военной базе Кати.

Мятежники обещают в ближайшее время провести в стране новые выборы.

Короткая ссылка на эту страницу: