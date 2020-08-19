Оппозиция Беларуси создала совет для передачи власти

Оппозиция Беларуси объявила о создании совета по мирной передаче власти. Через него она хочет начать диалог..

[Ольга Ковалькова, представительница Светланы Тихановской]:

«Коалиционный совет является единым представительным органом белорусского общества. Он создаётся и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе».

Оппозиция Беларуси объявила о создании совета по мирной передаче власти. Через него она хочет начать диалог с властями страны. Главная задача нового органа – добиться отставки президента Александра Лукашенко, который у власти уже 26 лет. После его переизбрания на шестой срок в Беларуси вспыхнули протесты.

Сама Светлана Тихановская, которая была главной соперницей Лукашенко на выборах, была вынуждена уехать с детьми в Литву. Как она сказала – под давлением со стороны органов безопасности. Теперь она хочет вернуться. Её муж остаётся в заключении.

[Ольга Ковалькова, представительница Светланы Тихановской]:

«Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь. Он не ставит перед собой цели захвата государственной власти неконституционным путём».

Сам президент сказал, что на западные границы страны уже были направлены войска. Их привели в полную боевую готовность. А создание совета для передачи власти он назвал попыткой государственного переворота.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют, ни много ни мало, передать им власть. Значит мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

Между тем, за поддержку протестного движения уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы – старейшего в Беларуси. Ранее Павел Латушко был послом Беларуси в Польше, Франции и Испании, а также спикером Министерства иностранных дел.

[Павел Латушко, уволенный директор театра им. Янки Купалы]:

«У нас главная цель – достичь консенсуса в обществе на единой платформе. И эта единая платформа может быть основана на целом ряде принципов. Но, мне кажется, что главными из них является закон и неприменение силы».

Вслед за Латушко уволилась вся театральная труппа.

[Сергей Чуб, актёр Национального театра]:

«Мы понимали, что скорее всего пострадает первый директор. Мы сразу договорились: заберут или уволят директора – мы сразу уходим вслед за ним. <> Это не значит, что мы прощаемся с театром и мы уходим из театра. Это ни в коем случае не побег. Это наше движение дальше, это мы дальше пытаемся доносить нашу позицию».

Протесты в Беларуси продолжаются не только на улицах. Работники госпредприятий объявляют забастовки. Среди них фабрики, которые раньше считались бастионами поддержки Лукашенко.

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