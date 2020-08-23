Студентка изобрела маску, которая сама убивает все бактерии и вирусы Датская студентка-дизайнер привлекла внимание мира своим изобретением – самоочищающейся маской для лица. Оно особенно актуально для.. Дата загрузки: 2020-08-23

Датская студентка-дизайнер привлекла внимание мира своим изобретением – самоочищающейся маской для лица. Оно особенно актуально для страны, ведь с 22 августа в общественном транспорте Дании ношение маски станет обязательным.

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