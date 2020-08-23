Телеканал NTD

Студентка изобрела маску, которая сама убивает все бактерии и вирусы

Студентка изобрела маску, которая сама убивает все бактерии и вирусы

Датская студентка-дизайнер привлекла внимание мира своим изобретением – самоочищающейся маской для лица. Оно особенно актуально для..

Дата загрузки: 2020-08-23

Датская студентка-дизайнер привлекла внимание мира своим изобретением – самоочищающейся маской для лица. Оно особенно актуально для страны, ведь с 22 августа в общественном транспорте Дании ношение маски станет обязательным.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне