В Шанхае почти две недели – жарче +35

На востоке Китая установилась сильная жара. Так, в Шанхае более десяти дней подряд температура воздуха поднимается..

[Вэнь Хао, житель Шанхая]:

«В этом году тепловая волна дольше, чем обычно. Температура в последнюю неделю поднимается выше 36 градусов. Так жарко, особенно после обеда. В целом очень сухо, жарко и нет дождей».

На востоке Китая установилась сильная жара. Так, в Шанхае более десяти дней подряд температура воздуха поднимается выше 35 градусов по Цельсию. Там уже выпустили второй, оранжевый уровень опасности.

Жителей мегаполиса спасают зонтики. Также многие охлаждаются у фонтанов и в тени.

[Гэн Ии, жительница Шанхая]:

«Да, очень жарко. Так жарко, что мороженое тает. В воде прохладно и приятно».

[Ван Чжаоцзюнь, жительница Шанхая]:«Температура выше, чем была раньше. Также лучи солнца сильнее обжигают. Недавно была на улице и сгорела на солнце. Теперь без зонтика и очков выйти невозможно. Также надеваю маску. Другие части тела мажу солнцезащитным кремом».

Между тем, юг Китая страдает от наводнений, вызванных дождями. Это крупный город Чунцин. Многие его улицы затоплены из-за разлива реки Янцзы. Соседняя провинция Сычуань, через которую протекает Янцзы, подняла уровень опасности до наивысшего.

Наводнения не прекращаются на юге Китая уже около двух месяцев. Так, в июле они затронули более 55 миллионов человек в десятках провинций.

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