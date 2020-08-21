В Шанхае почти две недели – жарче +35
На востоке Китая установилась сильная жара. Так, в Шанхае более десяти дней подряд температура воздуха поднимается..
Дата загрузки: 2020-08-21
[Вэнь Хао, житель Шанхая]:
«В этом году тепловая волна дольше, чем обычно. Температура в последнюю неделю поднимается выше 36 градусов. Так жарко, особенно после обеда. В целом очень сухо, жарко и нет дождей».
Жителей мегаполиса спасают зонтики. Также многие охлаждаются у фонтанов и в тени.
[Гэн Ии, жительница Шанхая]:
«Да, очень жарко. Так жарко, что мороженое тает. В воде прохладно и приятно».
«Температура выше, чем была раньше. Также лучи солнца сильнее обжигают. Недавно была на улице и сгорела на солнце. Теперь без зонтика и очков выйти невозможно. Также надеваю маску. Другие части тела мажу солнцезащитным кремом».
Между тем, юг Китая страдает от наводнений, вызванных дождями. Это крупный город Чунцин. Многие его улицы затоплены из-за разлива реки Янцзы. Соседняя провинция Сычуань, через которую протекает Янцзы, подняла уровень опасности до наивысшего.
Наводнения не прекращаются на юге Китая уже около двух месяцев. Так, в июле они затронули более 55 миллионов человек в десятках провинций.
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