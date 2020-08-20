В Аргентине общее число заражённых COVID-19 превысило 300 тысяч

В Аргентине за последние сутки выявили почти 6700 новых случаев COVID-19, скончались более 200 человек. Общее..

В Аргентине за последние сутки выявили почти 6700 новых случаев COVID-19, скончались более 200 человек. Общее число заражённых превысило порог в 300 тысяч, зарегистрировано 6330 смертей.

Сотрудники Министерства здравоохранения считают, что ситуация стабилизировалась, поскольку за сутки выявляют примерно одинаковое количество новых случаев инфицирования. Однако их по-прежнему много.

Самые высокие суточные показатели регистрировали в конце июля и начале августа. В связи с этим на прошлой неделе в Буэнос-Айресе продлили карантинные меры, которые до этого начали ослаблять в разных частях страны.

[Карла Виссотти, замминистра здравоохранения Аргентины]:

«Пожилым и людям с заболеваниями надо позаботиться о своём здоровье. Пусть сейчас им помогают родные или друзья. Держитесь на расстоянии двух метров друг от друга, носите маски и мойте руки. Эти меры очень важны сейчас, когда вирус активно распространяется».

Между тем тысячи аргентинцев недавно вышли с протестом против возобновления карантинных ограничений. Во время пандемии экономика страны погрузилась в глубокую рецессию. Люди больше не хотят сидеть дома.

[жительница Буэнос-Айреса]:

«Как и в других странах, следует доверять нам в том, что мы можем поступать, как взрослые. Нужно позволить нам вернуться на работу и двигать страну вперёд».

В столице Аргентины и её пригородах карантин действует с конца марта. Также он был введён в нескольких департаментах провинции Жужуй, в одном департаменте Огненной Земли и в одном – провинции Санта-Крус. В остальных частях страны люди должны соблюдать социальное дистанцирование.

На этой неделе директор Панамериканской организации здравоохранения заявила, что пандемия COVID-19 и длительный карантин вызвали беспрецедентный кризис в области психического здоровья среди жителей Северной и Южной Америки. Его спровоцировали стрессовое состояние, а также – употребление наркотиков и алкоголя.

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