Алексея Навального запретили транспортировать в Германию

Алексея Навального, который попал в больницу с сильным токсическим отравлением, не смогут перевезти на лечение в..

Алексея Навального, который попал в больницу с сильным токсическим отравлением, не смогут перевезти на лечение в Германию. Врачи заключили, что он нетранспортабелен. Ранее сообщалось, что за оппозиционером из Германии уже вылетел самолёт.

Состояние Навального остаётся тяжёлым. 20 августа ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Пациента доставили в местную клиническую больницу. Он в коме и подключён к аппарату вентиляции лёгких.

Что стало причиной отравления, пока неизвестно. В день перелёта Алексей ничего не ел. Только пил чай, купленный в аэропорту Томска.

Многие активисты считают, что отравление было попыткой убийства.

[Владимир Кара-Мурза, вице-президент Фонда «Свободная Россия»]:

«Думаю, очень важно называть вещи своими именами. То, что произошло с Алексеем Навальным – это намеренное отравление. У меня по поводу этого нет никаких сомнений. Это намеренное отравление, которое спровоцировала его политическая деятельность».

Лидеры некоторых стран уже выразили готовность поддержать оппозиционера. Среди них президент Франции.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Конечно, мы готовы оказать необходимую поддержку Алексею Навальному, его семье и друзьям в связи с его состоянием здоровья. Мы готовы предоставить ему убежище и защиту».

В администрации президента России также пообещали помощь в эвакуации Навального в случае необходимости.

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