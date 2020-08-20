В австралийских секонд-хендах – бум продаж после карантина

Постоянная клиентка секонд-хенда австралийка Лорен Эллиот снова пришла за покупками после нескольких недель на карантине. [Лорен..

[Лорен Эллиот, покупательница]:

«Это довольно захватывающе. У меня на боках появилось немного лишнего COVID-жира, поэтому хочу купить новую одежду, которая будет на мне лучше сидеть».

Постоянная клиентка секонд-хенда австралийка Лорен Эллиот снова пришла за покупками после нескольких недель на карантине.

Продажи в таких магазинах, которые в Австралии называют «оп-шопами», в последние недели постоянно растут. Многие из-за пандемии лишились работы. Теперь для них это способ сэкономить.

[Виктория Тёрнер, покупательница]:

«Ощущения чудесные. Приятно искать много красивых вещей, вернуться к шопингу, а также пообщаться с людьми».

В то время как в наших странах одежду б/у продают исключительно для получения прибыли, во многих западных государствах это благотворительные магазины, в которых работают волонтёры. Часть дохода идёт на обеспечение работы, всё остальное – на благотворительность.

В этих сетях в Австралии до карантина работали в основном пожилые волонтёры в возрасте около 70 лет. Поскольку они входят в группу риска, то секонд-хенды долгое время были закрыты.

[Карл Проуз, управляющий магазином]:

«На самом деле продажи за два месяца сократились на 2,4 миллиона австралийских долларов. И это для нас значительная сумма, ведь мы пытаемся помочь всё большему числу людей».

Впрочем, есть надежда, что после открытия магазинам удастся восполнить потери.

[Карл Проуз, управляющий магазином]:

«После того как мы открылись, продажи взлетели. Нужно навёрстывать упущенное из-за пандемии».

При этом запасы одежды во время карантина в секонд-хендах также увеличились, поскольку у людей появилось время разобрать свои шкафы.

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