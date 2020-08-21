В Сантьяго забрела уже шестая пума

В чилийскую столицу Сантьяго снова забрела большая дикая кошка. На этот раз пуму обнаружили во внутреннем..

В чилийскую столицу Сантьяго снова забрела большая дикая кошка. На этот раз пуму обнаружили во внутреннем дворике одного из жилых домов в районе Ло-Барнечеа.

Животное было напугано и дезориентировано. Кроме того, как сообщают местные СМИ, пума получила повреждения, когда пыталась перепрыгнуть через находящийся под напряжением забор и свалилась в бассейн.

На место вызвали сотрудников Сельскохозяйственной и животноводческой службы. В кошку выстрелили снотворным.

[Антонио Уолкер, министр сельского хозяйства Чили]:

«Пуме ввели успокоительное и забрали в столичный зоопарк. Там она восстановит силы, и её выпустят в дикую природу».

Этих кошачьих также называют кугуарами или горными львами. Сантьяго расположен у подножья гор, которые для пум являются естественной средой обитания. В столице уже несколько месяцев действует карантин из-за пандемии коронавируса, и в мегаполисе теперь регулярно замечают диких животных.

[Антонио Уолкер, министр сельского хозяйства Чили]:

«Это уже шестой кугуар, которого мы обнаружили в городских районах на фоне затишья в городах. Сельскохозяйственная и животноводческая служба Чили отлично сработала».

Как говорят специалисты, дикое животное спустилось с гор в поисках пищи и воды. В регионе несколько десятилетий стоит засуха.

Короткая ссылка на эту страницу: