Дуэйн Джонсон записал обращение для трёхлетнего мальчика

Дуэйн Джонсон – американский киноактёр и рестлер, известный под псевдонимом «Скала» – часто отправляет пожелания фанатам, которые в них нуждаются. На этот раз актёр разместил в Instagram видеообращение к трёхлетнему мальчику

Хайрам Харрис страдает лейкемией. Ребёнок – фанат мультфильма «Моана». Ему нравится персонаж Мауи, которого озвучил Скала.

«Это сообщение для маленького мальчика, ему три года, и он один из самых крутых мальчиков в мире. Он один из самых сильных, потому что он боец», – говорит Дуэйн. «Прямо сейчас этот маленький мальчик ведёт борьбу за жизнь».

Далее актёр добавил: «Я также слышал, что ты смотришь «Моану» почти 10 раз в день, потому что персонаж Мауи, которого ты любишь, придаёт тебе сил».

«По словам мамы Хайрама, сейчас ему важнее всего сказать: «Ты СИЛЬНЫЙ»», – написал Дуэйн под сообщением.

Он сказал: «Да, ты – большой человек. Для тебя я незнакомец, который похож на персонажа Мауи (только с очень большой головой). Вместе с другими миллионами незнакомцев, которые будут смотреть это видео, я отправляю тебе много любви, сил, и энергии. Ты СИЛЬНЫЙ. С любовью, Скала, который очень похож на Мауи».