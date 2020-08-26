Дома для утят: как волонтёры в Химках заботятся о пернатых

Волонтёр Андрей Басов спускает на воду новый дом для утят. Он будет плавать в фонтане городского..

[Андрей Басов, волонтёр]:

«Есть свободное время между сменами и вот в это время мастерим – и не лень. Потому что это для меня позитив. Я сделал и получил позитивную энергию, и сделал просто добро».

Волонтёр Андрей Басов спускает на воду новый дом для утят. Он будет плавать в фонтане городского парка подмосковных Химок. Несколько местных жителей объединились в группу под названием «Кря-кря» и заботятся об утках и птенцах.

Елена взяла на себя роль организатора. Вместе с подругой она заметила, что утятам не выбраться на сушу. Борта у фонтана высокие, а птенцы ещё не могут взлететь. При этом постоянно оставаться в воде им тоже трудно.

[Елена Ольчева, волонтёр]:

«Мы испереживались, глядя на это, и из подручных средств смастерили им плотики. Они там даже остались вдоль берегов. У нас даже табуретка в ход пошла. В общем, всё, чтобы им как-то держаться на воде».

К Елене присоединились семь человек.

[Владимир Рублёв, волонтёр]:

«Мне нравится ухаживать. Мне жалко таких маленьких. Я даже их фотографирую на свой телефон и друзьям показываю, что у нас такие есть уточки. И дома у меня жена смотрит, тоже ходит наблюдает. Мне приятно, поэтому и ухаживаю за ними».

Волонтёры также заботятся о том, чтобы люди не давали уткам хлеб и другую неподходящую еду. Они попросили руководство парка вывесить плакаты с правилами кормления птиц и сами тоже ведут разъяснительную работу среди посетителей.

[Екатерина Спирина, жительница Химок]:

«Понятно, что они из доброты душевной это делают, но они же не понимают, можно кормить этой едой их нельзя. Видимо, они не озадачиваются этим вопросом. Поэтому, если будут такие прекрасные волонтёры, которые будут просвещать людей, то я думаю, что будет хорошо всем – и людям, и уткам».

Активисты надеются, что их пример вдохновит и других людей позаботиться о пернатых.

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