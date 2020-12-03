Телеканал NTD

Как кошка выводит мальчика из истерик

Как кошка выводит мальчика из истерик
Как кошка выводит мальчика из истерик

Джейден страдает расстройством обработки сенсорной информации, то есть очень остро воспринимает то, что видит и слышит. Поэтому у него время от времени возникают нервные срывы. Мальчик плачет, кричит и в истерике падает на пол. Родители пробовали разные способы его успокоить, но ничего не помогало. Недавно они решили завести кошку, чтобы порадовать сына.

Однажды, когда у Джейдена была истерика, кошка Китти не испугалась криков, а побежала к нему. Теперь всякий раз, когда у Джейдена начинается приступ, кошка оказывается рядом. Китти вылизывает мальчику голову и шею, облизывает щёки и трётся об него. Джейден переключается на кошку и выходит из истерики.

«Мы стали замечать, что Китти всегда прибегала к нему во время приступов. Она вылизывала голову, пока он не затихал. Это был единственный способ его успокоить», – рассказала Тони Дентон, мама мальчика.

Кошка выводит Джейдена из истерики, и он остаётся спокойным на довольно долгое время. «Кошка всё изменила к лучшему. Они понимают друг друга. Я рада, что у сына есть такой друг», – сказала Тони.

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