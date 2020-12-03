Как кошка выводит мальчика из истерик

Джейден страдает расстройством обработки сенсорной информации, то есть очень остро воспринимает то, что видит и слышит. Поэтому у него время от времени возникают нервные срывы. Мальчик плачет, кричит и в истерике падает на пол. Родители пробовали разные способы его успокоить, но ничего не помогало. Недавно они решили завести кошку, чтобы порадовать сына.

Однажды, когда у Джейдена была истерика, кошка Китти не испугалась криков, а побежала к нему. Теперь всякий раз, когда у Джейдена начинается приступ, кошка оказывается рядом. Китти вылизывает мальчику голову и шею, облизывает щёки и трётся об него. Джейден переключается на кошку и выходит из истерики.

«Мы стали замечать, что Китти всегда прибегала к нему во время приступов. Она вылизывала голову, пока он не затихал. Это был единственный способ его успокоить», – рассказала Тони Дентон, мама мальчика.