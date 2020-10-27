Британский мальчик с церебральным параличом собрал £150 тысяч для больницы и школы

Девятилетний британец Тобиас Веллер стал героем города Шеффилд. Мальчик, страдающий церебральным параличом и аутизмом, собрал 150 тысяч фунтов стерлингов для местных школы и больницы.

Во время пандемии он прошёл два марафона. Один завершился в мае, второй – в августе. Тобиас проходил по 750 метров в день и в общей сложности преодолел 84 километра. При этом он пользовался специальными ходунками.

[Тобиас Веллер, житель Шеффилда]:

«750 метров – это длинный путь. Возвращаясь каждый день домой, я был без сил».

Вдохновителем мальчика стал 100-летний капитан Том, который собрал 32 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей, лечащих пациентов с коронавирусом.

[Тобиас Веллер, житель Шеффилда]:

«Я ходил в дождь, во время сильного штормового ветра и даже – в снег».

Тобиас изначально планировал собрать 500 фунтов стерлингов. Но результаты превзошли все ожидания.

[Рут Гарбут, мама мальчика]:

«Он такой замечательный и многого добился. И всё это он сделал с широкой улыбкой на лице. Тобиас хочет помочь множеству других детей и далеко в этом продвинулся. Я им горжусь».

Тобиаса поддерживали соседи, а также олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Джессика Эннис-Хилл. Когда мальчик собрал 100 тысяч фунтов стерлингов, его поздравили капитан Том и премьер-министр Борис Джонсон.

Теперь юного британца называют капитаном Тобиасом. Ну а он планирует пройти третий марафон.

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