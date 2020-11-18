Итальянскому мальчику сделали сложную операцию под исцеляющую музыку

Итальянские врачи сделали операцию десятилетнему мальчику под звуки музыки. Маленький пациент лечится в больнице Анконы. Хирурги удалили двойную опухоль в спинном мозге ребёнка.

Во время операции молекулярный биолог Эмилиано Тосо играл на рояле. При этом музыка звучала на определённой частоте, чтобы благоприятно влиять на организм пациента.

Операция длилась четыре часа, и всё это время специалисты следили за электрической активностью мозга ребёнка. Она изменялась в то время, когда рояль замолкал. По мнению врачей, это означает, что музыка воздействовала на мальчика.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему сделают анализы, чтобы выяснить, требуется ли ещё одна операция.

Ранее учёные доказали, что музыка оказывает терапевтическое влияние на пациентов. Многие хирурги также любят работать под музыку. Она успокаивает и помогает сосредоточиться.

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