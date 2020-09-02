Случай на соревнованиях превратился в вирусную историю

Студентка Бостонского колледжа Мэделин Адамс несколько месяцев готовилась к участию в чемпионате ACC Women’s Cross Country Championship. Она считалась фаворитом состязаний, поскольку уже побеждала в них два года.

В день забега Мэделин хорошо стартовала, но в сотнях метров от финиша почувствовала головокружение и упала.

Мэделин лежала на дорожке, а бегуны проносились мимо. Но не Иви Тейт. Она не смогла пробежать мимо и попыталась поднять Мэделин. Но у неё не хватало сил. На помощь пришла бегунья Рейчел Пиз. Они вдвоём поддерживали Мэделин и пытались помочь ей добраться до финиша. Вскоре появилась команда медицинской помощи. Они занялись Мэделин, а девушки продолжили бег к финишу.

После соревнований Мэделин сказала, что это была самая трудная дистанция в её жизни. И то, что два незнакомых человека пожертвовали своими результатами в забеге, чтобы ей помочь – просто потрясающе!

Мэделин сказала, что не собирается уходить из спорта, и будет тренироваться, чтобы в следующий раз дойти до финиша.

