В Индии более 300 человек заразились мистической болезнью

В городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеж – вспышка неизвестного заболевания. Как сообщают местные СМИ, за..

В городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеж – вспышка неизвестного заболевания. Как сообщают местные СМИ, за последние два дня заразилось уже более 315 человек. Один пациент скончался. Около 170 человек выписано.

У людей появляются головокружение, тошнота, головная боль и симптомы эпилепсии. При этом заражаются как пожилые люди, так и дети.

Статистика включает только тех, кто попал в государственные больницы. Ещё десятки людей с такими же симптомами, как сообщается, обратились в частные клиники.

Власти заявляют, что ситуация под контролем. Всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь. В городе создана горячая линия.

[Алла Каликришна, министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш]:

«Врачи пытаются найти причину массового заболевания. Все пациенты сейчас в стабильном состоянии. Одну девочку отправили на лечение в Виджаяваду. В район, где произошла вспышка, выехала команда врачей. Они проводят медицинские обследования в каждом доме».

Образцы крови пациентов отправили в лабораторию и никаких вирусных инфекций не обнаружили. При этом всех проверили на коронавирус – результаты также отрицательные.

Власти не исключают, что причиной заболевания могло стать какое-то экологическое загрязнение или употребление некачественных продуктов питания.

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