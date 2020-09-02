Сотни будапештцев переплыли быстрый Дунай

В быстрые воды Дуная один за другим ныряют искатели острых ощущений. Заплыв через самую длинную реку..

В быстрые воды Дуная один за другим ныряют искатели острых ощущений. Заплыв через самую длинную реку Евросоюза проходит в Будапеште. Для пловцов главная проблема – сильное течение. Нужно оставаться в безопасном коридоре шириной 430 метров, который контролируют спасатели. [Балаж Мезош, организатор «Городских игр»]:«Люди боятся течения в Дунае и опасаются, что вода грязная. Каждый год мы сообщаем им, что Дунай чистый. Уже десять лет все сточные воды поступают в южные очистные сооружения».

В заплыве участвуют 700 человек. В воду пускают партиями по 25 пловцов.

[участник заплыва]:«Проплыть по нашей красивой реке несложно, ощущения прекрасные. Я родился в Будапеште, живу здесь и здесь же занимаюсь спортом. Заплыв по красивой реке – запоминающийся эпизод жизни, каждый должен попробовать».

Заплыв через Дунай прошёл в рамках «Городских игр» Будапешта. Их цель – побудить горожан больше заниматься спортом в парках и на воде.

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