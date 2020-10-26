Японские учёные показали наглядно, как распространяются вирусные частицы

Сегодня в мире маски стали одним из основных защитных средств от коронавирусных частиц. Их задача –..

Сегодня в мире маски стали одним из основных защитных средств от коронавирусных частиц. Их задача – останавливать микроскопические водные капли, которые могут переносить SARS-CoV-2.

Впрочем, угроза вируса остаётся невидимой для человеческого глаза. Насколько маски нас защищают? Ответ на этот вопрос решили дать японские учёные. С помощью суперкомпьютера они создали цифровое изображение того, как двигаются вирусные частички.

Эта графика – дело рук учёных из Института физико-химических исследований города Кобе. В исследованиях им помог японский суперкомпьютер Фугаку.

Вот что происходит, когда заражённый человек поёт. А это уже последствия кашля.

[Макото Цубокура, профессор Университета в Кобе]:

«Если показать наглядно, как вирус распространяется, то, возможно, люди задумаются о рисках и более основательно подумают, как себя защитить».

Исследователи говорят, что высокая влажность способствует более быстрому распространению SARS-CoV-2. Особое внимание уделили более микроскопическим вирусным частицам. Как предполагается, они могут прикрепляться к водяным капелькам и оставаться в воздухе в течение минут и даже часов. Они также могут накапливаться в помещении, если оно плохо проветривается.

Исследователи также сравнили уровень защиты разных типов лицевых масок. В итоге пришли к выводу, что щиты менее эффективны, чем маски, которые закрывают рот и нос.

[Макото Цубокура, профессор Университета в Кобе]:

«Мы не говорим, что теперь нужно носить только маски. Но если есть возможность, отдавайте предпочтением им. Если же вы надеваете щит, то нужно понимать, какой риск это несёт, и использовать его правильно».

Японские учёные также подтвердили эффективность соблюдения дистанции между людьми в разных помещениях. Они рекомендуют находиться друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

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