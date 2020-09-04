Нигерийский ресторан сделал интерьер как в самолёте

Нигерийцы, тоскующие по дальним перелётам, нашли выход из положения. В Абудже им предлагают пообедать в ресторане..

[гостья ресторана]:

«Мы уже давно не летали на самолёте. А здесь всё напоминает ту обстановку, и еда великолепная. Замечательно».

Нигерийцы, тоскующие по дальним перелётам, нашли выход из положения. В Абудже им предлагают пообедать в ресторане с интерьером, похожим на салон авиалайнера. И хотя еда в самолётах не всегда славится качеством, но здесь разочарованных нет.

В ресторане несколько залов, имитирующих салоны разных классов, а персонал выходит из кабины.

[Уго Янг, владелец ресторана]:

«Мы даже даём объявления по громкой связи, как и командиры экипажа. Поэтому я в основном работаю здесь в качестве командира экипажа».

Заведение с таким интерьером открылось недавно. Владелиц потратил на переоборудование ресторана 26 тысяч долларов.

Нигерия закрыла границы для пассажирских самолётов в конце марта. Внутри страны количество авиарейсов также было сокращено. Внутренние ограничения на перелёты уже сняты, возобновляются и международные рейсы.

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