Большой театр откроет новый балетный сезон незапланированной премьерой

Артисты Большого театра в Москве снова надевают балетные туфли и репетируют. Они готовятся к 245-му балетному..

Артисты Большого театра в Москве снова надевают балетные туфли и репетируют. Они готовятся к 245-му балетному сезону. Он откроется незапланированной премьерой проекта «Четыре персонажа в поисках сюжета». В него входят четыре одноактных балета в постановке молодых зарубежных хореографов.

Новый сезон обещает стать особенным как для зрителей, так и для артистов.

[Брайан Ариас, хореограф]:

«Это непросто влияние пандемии. Проект превратился во что-то намного большее благодаря огромному желанию вернуться к работе, которое есть и у танцоров, и у хореографов».

После изоляции от танцоров потребовалось ещё больше усердия.

[Алёна Ковалёва, балерина]:

«Несколько месяцев мы просидели дома без возможности работать в зале в полную силу и сохранять форму. И поэтому выходить было тяжелее, это заняло больше времени, мы начали постепенно. Сначала только классы, затем добавились репетиции. И сейчас дольше (длится) тот период, когда мы готовим спектакль, не вынося его на сцену».

Во время карантина Большой театр транслировал в Интернете некоторые свои популярные спектакли. Танцоры также выкладывали юмористические видеоролики домашних тренировок.

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