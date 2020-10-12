Австралийцы любуются красотами страны с борта авиалайнера

Австралийцы получили возможность полюбоваться великолепными пейзажами Нового Южного Уэльса с борта самолёта. Экскурсию организовала авиакомпания Qantas.

Авиалайнер со 150 пассажирами пролетает на низкой высоте над Сиднейской гаванью. Потом направляется к Большому Барьерному рифу и горе Улуру. Экскурсия длится целый день.

[пассажир]:

«Это изумительно. Я подумал, что вряд ли ещё раз увижу эти достопримечательности с такого ракурса. Я почувствовал единение с природой. Это великолепно». [пассажирка]:

«Я столько раз летала в Кэрнс по работе и разным делам, но сегодня впервые внимательно разглядела некоторые острова и рифы. Я подумала, что обязательно должна туда поехать».

Авиакомпания Qantas – крупнейшая в Австралии. Во время пандемии 98% международных рейсов отменили. Внутренние полёты тоже ограничены. Авиаперевозчик уже сообщил об убытках в один миллиард 400 миллионов долларов США.

Экскурсии – это попытка хоть немного компенсировать ущерб. Другая цель – развлечь людей, которые соскучились по путешествиям.

[Алекс Пассерини, пилот]:

«Надеюсь, мы подали людям идею, которую они могут использовать во время своего отпуска. Мы хотим больше таких рейсов».

Билеты на экскурсионный полёт стоят от 600 до 2700 долларов США. Концепция таких рейсов не нова. Подобные экскурсии, только над Антарктидой, проводит компания Antarctica Flights.

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