Протестующие в Минске призвали освободить арестованных журналистов

Протестующие вышли на улицы Минска и призвали президента Александра Лукашенко освободить заключённых журналистов и уйти с..

Протестующие вышли на улицы Минска и призвали президента Александра Лукашенко освободить заключённых журналистов и уйти с поста.

На прошлой неделе белорусская полиция арестовала десятки работников СМИ, которые освещали события в центре столицы. Силы безопасности также изъяли их телефоны и паспорта.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сказал, что правительство не потерпит того, что журналисты критикуют президента и поддерживают незаконные протесты.

Днём ранее Александр Лукашенко похвалил российский информационный телеканал RT, спонсируемый правительством России, за помощь в освещении событий в Беларуси. До этого десятки местных журналистов уволились из белорусских телеканалов и газет в знак солидарности с протестующими.

Между тем в Лондоне прошёл протест, участники которого призвали британское правительство ввести санкции в отношении Беларуси. В частности, они хотят, чтобы Лондонская фондовая биржа отменила регистрацию белорусских суверенных облигаций. По мнению собравшихся, продажей этих ценных бумаг Минск спонсирует полицию и армию.

[Майк Батчер, активист]:

«Продемократические протестующие здесь, в Великобритании, а также в Беларуси призывают запретить облигации правительства Беларуси, чтобы экономика не финансировала режим, и чтобы там прошли новые демократичные выборы».

Выборы президента в Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, уверенную победу одержал Александр Лукашенко, обеспечив себе шестой срок подряд. Однако это вызвало масштабные протесты и забастовки. Многие считают, что результаты были сфальсифицированы.

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