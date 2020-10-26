Немецкий ресторан предлагает гостям столики в отдельных стеклянных кабинках

Овечьи шкуры в обогреваемых стеклянных кабинках. Так привлекает клиентов этот ресторан в немецком городе Бенсхайм. Он..

[Соня Шиттенхельм, менеджер ресторана]:

«Из-за ситуации с коронавирусом мы начали думать, как гости ресторана могут максимально долго находиться на улице. Затем мы придумали стеклянные кабины».

Овечьи шкуры в обогреваемых стеклянных кабинках. Так привлекает клиентов этот ресторан в немецком городе Бенсхайм. Он пытается удержать клиентов в условиях новой волны коронавируса.

Гости заведения рады возможности выйти в люди.

[Соня Крёнер-Мевс, гостья ресторана]:

«Сидеть нормально, но этот столик для пятерых человек немного маловат. Но в целом это отличная и оригинальная идея». [Леопольд Крёнер, гость ресторана]:

«Мы рады, что снова появилась возможность куда-то сходить. Эта небольшая кабинка довольно уютная, здесь очень комфортно сидеть вместе с семьёй».

Тем временем, владельцы ресторанов боятся, что впереди их ждут ещё большие убытки.

[Соня Шиттенхельм, менеджер ресторана]:

«Ресторанный и отельный бизнес очень пострадали. Мы смотрим в будущее со страхом. Мы также думаем, как удержать клиентов и резвеять их опасения».

Несколько немецких городов, включая финансовый центр Франкфурт, ввели комендантский час для баров и ресторанов. Кроме того, федеральные земли условились с канцлером Ангелой Меркель, что такие меры должны вступать в силу автоматически, если недельное число новых заболевших в регионе превышает 50 человек на 100 тысяч жителей.

Общее число инфицированных в Германии уже составляет около 410 тысяч человек. Скончалось более 10 тысяч заболевших.

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