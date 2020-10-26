Немецкий ресторан предлагает гостям столики в отдельных стеклянных кабинках
Овечьи шкуры в обогреваемых стеклянных кабинках. Так привлекает клиентов этот ресторан в немецком городе Бенсхайм. Он..
Дата загрузки: 2020-10-26
[Соня Шиттенхельм, менеджер ресторана]:
«Из-за ситуации с коронавирусом мы начали думать, как гости ресторана могут максимально долго находиться на улице. Затем мы придумали стеклянные кабины».
Гости заведения рады возможности выйти в люди.
[Соня Крёнер-Мевс, гостья ресторана]:
«Сидеть нормально, но этот столик для пятерых человек немного маловат. Но в целом это отличная и оригинальная идея».
[Леопольд Крёнер, гость ресторана]:
«Мы рады, что снова появилась возможность куда-то сходить. Эта небольшая кабинка довольно уютная, здесь очень комфортно сидеть вместе с семьёй».
Тем временем, владельцы ресторанов боятся, что впереди их ждут ещё большие убытки.
[Соня Шиттенхельм, менеджер ресторана]:
«Ресторанный и отельный бизнес очень пострадали. Мы смотрим в будущее со страхом. Мы также думаем, как удержать клиентов и резвеять их опасения».
Несколько немецких городов, включая финансовый центр Франкфурт, ввели комендантский час для баров и ресторанов. Кроме того, федеральные земли условились с канцлером Ангелой Меркель, что такие меры должны вступать в силу автоматически, если недельное число новых заболевших в регионе превышает 50 человек на 100 тысяч жителей.
Общее число инфицированных в Германии уже составляет около 410 тысяч человек. Скончалось более 10 тысяч заболевших.
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