104-й день рождения в доме престарелых, где нет COVID-19
Жительница дома престарелых во французском городке Кань-сюр-Мер отпраздновала 104-й день рождения с музыкой, танцами и тортом...
Дата загрузки: 2020-09-05
Жительница дома престарелых во французском городке Кань-сюр-Мер отпраздновала 104-й день рождения с музыкой, танцами и тортом. Несмотря на пандемию, коронавирус обошёл стороной этот интернат для пожилых, поэтому у них есть повод для веселья.
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