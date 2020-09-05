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104-й день рождения в доме престарелых, где нет COVID-19

104-й день рождения в доме престарелых, где нет COVID-19

Жительница дома престарелых во французском городке Кань-сюр-Мер отпраздновала 104-й день рождения с музыкой, танцами и тортом...

Дата загрузки: 2020-09-05

Жительница дома престарелых во французском городке Кань-сюр-Мер отпраздновала 104-й день рождения с музыкой, танцами и тортом. Несмотря на пандемию, коронавирус обошёл стороной этот интернат для пожилых, поэтому у них есть повод для веселья.
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