ВОЗ создаёт глобальный альянс распределения вакцин
76 богатых стран присоединились к международному механизму Всемирной организации здравоохранения, который поможет покупать и справедливо распределять..
Дата загрузки: 2020-09-04
Своё участие среди прочих подтвердили Япония, Германия и Норвегия. Об этом сообщил глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.
Этот Альянс будет руководить распределением вакцин наряду с ВОЗ и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Сам механизм назвали COVAX.
Как сказал Беркли, группа уже ведёт переговоры с Китаем по вопросу его участия в инициативе.
Механизм будет следить, чтобы страны не накапливали вакцины, а также в первую очередь делали прививки самым уязвимым группам населения. По мнению ВОЗ, это поможет сократить стоимость вакцин и быстрее положить конец пандемии.
Финансировать проект будут национальные правительства. При этом развивающиеся государства смогут делать вклады на добровольной основе.
Соединённые Штаты уже объявили, что не будут присоединяться к COVAX, поскольку механизмом руководит Всемирная организация здравоохранения, а Вашингтон считает её коррумпированной. Белый дом также сказал, что не будет выплачивать ВОЗ 80 миллионов долларов, которые был ей должен согласно ранним обязательствам, поскольку в следующем году США выйдут из рядов организации.
Цель механизма COVAX – к 2021 году поставить два миллиарда доз одобренных вакцин. В настоящее время девять экспериментальных препаратов проходят стадию клинических испытаний.
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