ВОЗ создаёт глобальный альянс распределения вакцин

76 богатых стран присоединились к международному механизму Всемирной организации здравоохранения, который поможет покупать и справедливо распределять..

76 богатых стран присоединились к международному механизму Всемирной организации здравоохранения, который поможет покупать и справедливо распределять будущие вакцины от COVID-19.

Своё участие среди прочих подтвердили Япония, Германия и Норвегия. Об этом сообщил глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли.

Этот Альянс будет руководить распределением вакцин наряду с ВОЗ и Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям. Сам механизм назвали COVAX.

Как сказал Беркли, группа уже ведёт переговоры с Китаем по вопросу его участия в инициативе.

Механизм будет следить, чтобы страны не накапливали вакцины, а также в первую очередь делали прививки самым уязвимым группам населения. По мнению ВОЗ, это поможет сократить стоимость вакцин и быстрее положить конец пандемии.

Финансировать проект будут национальные правительства. При этом развивающиеся государства смогут делать вклады на добровольной основе.

Соединённые Штаты уже объявили, что не будут присоединяться к COVAX, поскольку механизмом руководит Всемирная организация здравоохранения, а Вашингтон считает её коррумпированной. Белый дом также сказал, что не будет выплачивать ВОЗ 80 миллионов долларов, которые был ей должен согласно ранним обязательствам, поскольку в следующем году США выйдут из рядов организации.

Цель механизма COVAX – к 2021 году поставить два миллиарда доз одобренных вакцин. В настоящее время девять экспериментальных препаратов проходят стадию клинических испытаний.

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