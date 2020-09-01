Родственники пропавших без вести в Мексике: «Люди продолжают исчезать»

Родственники пропавших без вести в Мексике говорят, что люди в стране продолжают исчезать. Пропавших уже около..

Родственники пропавших без вести в Мексике говорят, что люди в стране продолжают исчезать. Пропавших уже около 75 тысяч.

Люди продолжают выходить на протесты, призывая власти найти всех исчезнувших.

[Надин Рейес Мальдонадо, активистка]:

«По-прежнему не хватает масштабной инициативы по поиску пропавших без вести. Также политики не стимулируют расследования и не наказывают виновных. Самая большая проблема Мексики – безнаказанность, которая продолжается с 60-х годов до сегодняшнего дня. Из-за неё преступления продолжают совершать».

Самые недавние марши и акции протеста приурочили к Международному дню жертв насильственного исчезновения.

Например, на этой выставке можно увидеть обувь пропавших без вести. На их подошвы наклеили послания надежды и отчаяния.

Родственники исчезнувших говорят, что власти предпринимают некоторые меры. Например, они представили в Сенат новый протокол поиска, создали новый Институт криминалистики и более тесно сотрудничают с семьями и международными организациями.

[Вероника Росас, мать пропавшего без вести]:

«Протокол поиска – это хороший механизм. Некоторые фокусные группы его использовали. Он довольно целостный. Я уверена, что он поможет нам продвигать расследования. Только его нужно правильно применять».

При этом активисты отмечают, что мер пока недостаточно. Особенно, когда речь о мигрантах.

[Ана Энаморадо, мать пропавшего без вести]:

«Президент Андрес Лопес Обрадор говорит, что здесь рады центральноамериканским мигрантам, и что страна не будет их отправлять обратно, что примет их с распростёртыми объятиями. Однако в реальности это ложь. Люди продолжают исчезать, продолжают страдать от похищений, изнасилований и грабежей. И власти первыми обкрадывают людей».

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная противостоянием наркокартелей. Каждый год в стране регистрируют более 30 тысяч убийств.

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