Индиец нашёл двухметрового питона у себя под машиной

[Виджаянанд Свами, змеелов]:

«Он испугался и немедленно позвонил мне. Я пришёл и спас змею. Её длина – примерно два метра десять сантиметров».

В Индийском городе Насик спасли двухметрового питона. Местный житель нашёл незваного гостя под своим автомобилем. Мужчина тут же вызвал ловца змей.

Позже змеелов выпустил рептилию в лес.

Питоны – крупные неядовитые змеи. Могут быть до 7 метров длиной. Питаются грызунами, ящерицами, зайцами и копытными. Они заглатывают добычу целиком, захватывая её зубами и сжимая кольцами. При этом питоны могут обходиться без еды до полутора лет.

Эти рептилии обитают в Австралии, Азии и Африке к югу от Сахары. Местные жители иногда заводят питонов для уничтожения грызунов в доме.

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