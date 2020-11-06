Гигантские муралы в Австралии: на зернохранилище нарисовали «предсказателя» воды
В маленьком австралийском городке Барраба в штате Новый Южный Уэльс на трёх зернохранилищах появился огромный мурал...
Дата загрузки: 2020-11-06
«Я не хотел рисовать просто поле с овцами или изображать что-то слишком очевидное. Когда я исследовал эту местность, я обратил внимание, что во время бурения работал и предсказатель, о котором я раньше никогда не слышал. Я и не подозревал, что люди до сих пор используют этот метод для поиска воды».
Это один из десятков гигантских муралов, которые недавно появились в сельской местности Австралии. Картины рисуют на стенах зданий, резервуарах для воды и старых зернохранилищах.
Чтобы сделать рисунок на объекте высотой 40 метров, художник использовал автоподъёмник. Ушло около 100 литров краски и 23 дня.[Финтан Магги, художник]:
«Здесь, в Баррабе, летом может быть очень жарко. Приходится работать по девять или десять часов в день на солнце, используя при этом достаточно тяжёлые валики и распылители красок. Так что этот вид живописи довольно утомительный».
Старания не напрасны. Люди говорят, что эти картины им очень нравятся.[австралийские туристы]:
«Мурал красивый. <> Просто великолепный. Когда мы тут были в прошлый раз, его не было. Думаю, он похож на принца Гарри. Просто чудесно».
Первые муралы на зернохранилищах в Австралии начали появляться еще в 2015 году.
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