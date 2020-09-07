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В Мехико после 5 месяцев карантина открылись музеи

В Мехико после 5 месяцев карантина открылись музеи

Жители и гости Мехико снова смогут полюбоваться всемирно известными произведениями искусства в лучших музеях города. Они..

Дата загрузки: 2020-09-07

Жители и гости Мехико снова смогут полюбоваться всемирно известными произведениями искусства в лучших музеях города. Они открылись после пяти месяцев карантина. Один из них – Национальный художественный музей.

[гость музея]:
«Мне нравится, что я снова могу соприкоснуться с человеческими эмоциями. И теперь, после изоляции, я понимаю картины намного лучше».

Гости музея должны быть в масках, также нужно соблюдать социальную дистанцию.

[Кармен Гайтан Рохо, директор музея]:
«Мы соблюдаем все действующие правила и хотим показать, что люди могут чувствовать себя спокойно и в безопасности, как в убежище. Это убежище культуры, способ развлечься, оставаясь защищёнными».

Развлекательные и культурные заведения закрылись в Мехико в марте. Месяц назад они начали постепенно открываться. При этом разрешено впускать ограниченное число гостей.
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