В Мехико после 5 месяцев карантина открылись музеи

Жители и гости Мехико снова смогут полюбоваться всемирно известными произведениями искусства в лучших музеях города. Они..

Жители и гости Мехико снова смогут полюбоваться всемирно известными произведениями искусства в лучших музеях города. Они открылись после пяти месяцев карантина. Один из них – Национальный художественный музей. [гость музея]:«Мне нравится, что я снова могу соприкоснуться с человеческими эмоциями. И теперь, после изоляции, я понимаю картины намного лучше».

Гости музея должны быть в масках, также нужно соблюдать социальную дистанцию.

[Кармен Гайтан Рохо, директор музея]:«Мы соблюдаем все действующие правила и хотим показать, что люди могут чувствовать себя спокойно и в безопасности, как в убежище. Это убежище культуры, способ развлечься, оставаясь защищёнными».

Развлекательные и культурные заведения закрылись в Мехико в марте. Месяц назад они начали постепенно открываться. При этом разрешено впускать ограниченное число гостей.

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