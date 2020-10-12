Индия во время карантина: открытие Тадж-Махала и день рождения звезды Болливуда

Эта белоснежная мечеть возвращает к жизни сектор туризма древней Агры. Тадж-Махал – жемчужина индийской архитектуры XVII века и один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом месяце его вновь открыли для посещения, после чего приток туристов в Агру увеличился на 30%.

Впрочем, если до карантина его могли посещать по 20 тысяч человек в день, то сейчас – не более 5 тысяч. Билеты продают только онлайн. Поток туристов стабильный и не снижается.

[Басант Кумар, археолог]:

«Если сравнивать поток туристов, когда открывали другие памятники, то после открытия Тадж-Махала он возрос на 25-30%. Почти каждый день раскупают все доступные входные билеты».

Сектор туризма – один из самых пострадавших из-за карантина. Международные рейсы в Индию приостановлены с весны. Работники индийской туристической отрасли в этом году не надеются выйти даже на уровень доходов, который был в 2018-м. Тогда он составил 240 миллиардов долларов. Однако потенциал внутреннего туризма даёт определённую надежду.

[Нитин Сингх, гид]:

«Когда он вновь открылся, мы думали, туристы не приедут из-за коронавируса. Но потихоньку всё возвращается на круги своя. Гиды, владельцы магазинов и все люди, чья работа так или иначе связана с Тадж-Махалом, очень рады».

Тем временем по всей Индии отпраздновали 78-летие одной из самых ярких звёзд Болливуда – актёра Амитабха Баччана.

Обычно у ворот его дома в Мумбаи собирались тысячи поклонников. В этот раз размер толпы скромнее. Сам Баччан, который в июле переболел коронавирусом, так и не вышел поприветствовать собравшихся. Но верный фан-клуб устроил онлайн-вечеринку.

[Вимал Кишор, организатор праздника]:

«Мы желаем ему долгих лет жизни. Так здорово, что все мы празднуем день его рождения». [Хемант Бенани, член фан-клуба]:

«Сегодня из-за COVID-19 праздник скромнее, но мы, члены фан-клуба, считаем себя частью большой семьи Амитабха Баччана».

Амитабх Баччан – обладатель трёх Национальных кинопремий. Он также занимается политикой, продюсированием фильмов и ведёт телевизионные шоу.

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