Цементный завод сливает отходы в Сену прямо возле Эйфелевой башни

Гуляя недалеко от дома, жительница Парижа Марисе видит Эйфелеву башню, воспетый в стихах мост Мирабо, а..

Гуляя недалеко от дома, жительница Парижа Марисе видит Эйфелеву башню, воспетый в стихах мост Мирабо, а ещё – уже не столь живописную цементную фабрику.

Оператор предприятия – строительный гигант Lafarge Holcim с главным офисом в Швейцарии. И его обвиняют в сбросе промышленных отходов в Сену с этой, а также с ещё одной фабрики выше по течению.

Всё началось с кадров очевидца, на которых видно, как бетономешалка компании сливает в Сену белую жидкость. После этого прокуратура Парижа начала расследование.

Фирма говорит, что приняла меры, чтобы подобные инциденты не происходили в будущем. Так, она заявила, что уволила водителя бетономешалки, который сливал жидкость.

[Марисе Фуркаде, член Ассоциации местных жителей]:

«Мы не понимаем, что эта фабрика делает напротив исторического памятника, моста Мирабо, который находится возле Эйфелевой башни, где живут тысячи людей, где люди гуляют, совершают пробежки. Эта фабрика буквально находится под окнами домов».

Также поступают свидетельства, что отходы сливают в Сену с другого предприятия компании у моста Мирабо. В этом году было, по меньшей мере, два подобных инцидента. И местных жителей беспокоит не только это.

[Марисе Фуркаде, член Ассоциации местных жителей]:

«Второй вопрос в том, что эти бетономешалки целый день ездят туда-сюда, доставляя готовый бетон. Это создаёт много неудобств местным жителям. Машины ездят на дизеле, загрязняя воздух. В целом их 16 штук. Каждая в день делает по шесть-семь выездов. Представьте, как много здесь грузовиков».

Теперь на всех предприятиях фирмы в Париже пройдут проверки. Также владельцы обещают провести повторное обучение всего персонала.

Короткая ссылка на эту страницу: