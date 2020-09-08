Облегчить боль: перуанские врачи поют серенады пациентам

Музыка способна помочь там, где бессильны лекарства. Так считают перуанские врачи в городе Кальяо. Они поют..

[пациент]:

«Такие песни поднимают настроение тем, кому сейчас очень тяжело. Это прибавляет нам сил в борьбе с болезнью».

Музыка способна помочь там, где бессильны лекарства. Так считают перуанские врачи в городе Кальяо. Они поют пациентам арии и серенады, чтобы вывести больных из состояния подавленности.

Для пациентов поют врач-реаниматолог, хирург и другие доктора. Больные благодарят аплодисментами.

[Мартин Колька, хирург]:

«Мы видим, что, когда включаем музыку и поём, даже если им очень тяжело, всё равно остаётся место для счастья. По-прежнему есть надежда и силы сказать: «Смотрите, мы живы и можем жить дальше. Давайте будем оптимистами». Думаю, это важно».

По словам врачей, хорошая музыка не только дарит эстетическое наслаждение, но и способствует выработке эндорфинов. Эти гормоны поднимают настроение и способны уменьшать боль.

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