Робот Пеппер будет напоминать людям о масках

[Пеппер, гуманоид]:

«Я здесь, чтобы приветствовать людей и следить, надевают ли они маски. Я знаю, что на вас маска, если нижняя часть вашего лица спрятана».

Это гуманоид по имени Пеппер, и он будет следить за соблюдением карантинных правил. Его доработали инженеры компании Softbank Robotics.

Пеппер – это довольно известный робот. Его уже используют в разных странах в магазинах, на выставках и в других общественных местах.

Теперь же в свете пандемии его дополнили важной функцией. Камера Пеппера сканирует лица людей, которые проходят мимо. Если маски нет, робот вежливо просит её надеть, а потом благодарит, если человек это сделал.

[Джонатан Боириа, представитель Softbank Robotics]:

«Это напоминание, небольшое напоминание. Мы люди. Иногда я снимаю маску, когда сажусь в автобус, потому что забываю правила, не надеваю её, когда вхожу в офис. А робот мне напоминает. Это важно, поскольку мы все делаем ошибки, мы все что-то забываем».

Робот стоит 17-20 тысяч евро в зависимости от его функций. В данном случае его можно использовать не только для напоминания о масках.

[Джонатан Боириа, представитель Softbank Robotics]:

«Например, робот может быть на стойке регистрации и работать администратором. Он также может быть в магазине и рекламировать товары».

Ранее подобных роботов в первые месяцы пандемии использовали в Германии. Они напоминали о социальном дистанцировании в местных супермаркетах.

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