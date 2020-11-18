Успей в карантин: меню с трюфелями в Италии продают по цене двух пицц

Собака Лила и её хозяин исследуют леса на востоке Италии в поисках того, что позволяет им..

Собака Лила и её хозяин исследуют леса на востоке Италии в поисках того, что позволяет им обеспечивать свою жизнь. А вот и долгожданная находка. Это белый трюфель. За килограмм этого гриба сегодня дают до трёх тысяч евро.

Впрочем, собиратель Джорджо Ремедия говорит, что много заработать на нём не получится. Для аукциона трюфель слишком маленький, а для изысканного ресторана – слишком кривой. Его купили бы для ежегодного фестиваля трюфелей, который проходит в Аккуаланье. Однако мероприятие отменили из-за карантина.

[Джорджо Ремедия, собиратель белых трюфелей]:

«Во время ярмарки в Аккуаланью приезжает много людей. И в этот период продажи идут хорошо, даже маленьких грибов, ведь есть люди, которые были бы рады потратить 20 евро вместо 200».

Фестиваль, который обычно длится месяц, отменили впервые за 55 лет. Более 3000 собирателей теперь остались с запасами небольших трюфелей.

Пострадали и рестораны. Они говорят, что теряют клиентов из-за того, что вынуждены закрываться рано. Однако 10 местных шеф-поваров решили пойти на неслыханный шаг, чтобы спасти свой бизнес и помочь собирателям. Они предлагают меню из трёх блюд с трюфелями по цене двух пицц.

[Элена Вентури, шеф-повар]:

«Мы, владельцы ресторанов, решили создать рекламные меню по 55 евро в память о 55-й ярмарке, которую отменили. По средам и четвергам клиенты могут прийти и попробовать меню с трюфелями за 55 евро, избежав заполненных залов, которые обычно бывают в выходные».

Впрочем, даже если шеф-повара будут добавлять трюфели во все мыслимые и немыслимые блюда, они всё равно не смогут использовать тот избыточный запас, который накопился у собирателей. Разве что в Аккуаланью приедут тысячи голодных посетителей.

В целом в Италии зарегистрировано 200 тысяч собирателей трюфелей. Сезон сбора продолжается с 21 сентября по 31 января. Ежегодные продажи этого деликатеса достигают 500 миллионов евро. В прошлом году за 100 граммов белых трюфелей давали около 375 евро.

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