Аргентина первой в мире начинает выращивать ГМО-пшеницу

Аргентина стала первой страной мира, которая утвердила выращивание ГМО-пшеницы. Злак HB4, разработанный биотехнологической компанией Bioceres SA, устойчив к засухам.

Пока ни одна страна не дала зелёный свет на импорт этой ГМО-продукции. Фирма-производитель утверждает, что урожай планируют поставлять в Бразилию – крупнейший рынок для аргентинской пшеницы. В настоящее время ведутся переговоры.

Проект поддержало правительство страны. Представитель Bioceres говорит, что ГМО-пшеницу можно чередовать с генномодифицированной соей.

[Федерико Трукко, глава Bioceres SA]:

«Благодаря ГМО-пшенице у нас на тот же объём использования природной среды, почвы, воды станет больше биомассы. Если чередовать HB4-пшеницу с HB4-соей, то ежегодный урожай можно увеличить вдвое».

Другие сельскохозяйственные растения, такие как кукуруза и соя, уже давно генетически модифицируют, чтобы сделать их устойчивыми к разным условиям и вредителям, а также увеличить урожай. Однако до настоящего времени с пшеницей это делать боялись, поскольку это один из базовых продуктов продовольствия, а влияние ГМО-растений на организм человека досконально не изучено.

В прошлом году в Аргентине собрали 11 миллионов 300 тысяч тонн пшеницы. И 45% этого объёма экспортировали в Бразилию.

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