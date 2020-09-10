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Профессор математики держал на руках ребёнка во время лекции

Профессор математики держал на руках ребёнка во время лекции
Профессор математики держал на руках ребёнка во время лекции

Студенты колледжа Морхаус в Атланте сфотографировали во время лекции профессора математики Натана Александера с младенцем на руках.

«Сегодня студент пришёл в класс с ребёнком. Молодому отцу не на кого было его оставить», – написал Ник Вон в Twitter. Преподаватель Натан Александер сказал: «Нет проблем, я подержу ребёнка, чтобы вам было удобнее делать записи».

Преподаватель не только читал лекцию с малышкой на руках, но и держал её после занятия, отвечая на вопросы.

Дэвид Томас, президент колледжа Морхаус, увидев фотографии, написал в Twitter, что преподаватель продемонстрировал любовь к студентам и постарался устранить все препятствия на их пути к знаниям.

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