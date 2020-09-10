Венесуэльцы стоят за бензином по два дня

Венесуэльцы продолжают стоять в гигантских очередях за бензином и ругать власти за квоты на топливо. Между..

Венесуэльцы продолжают стоять в гигантских очередях за бензином и ругать власти за квоты на топливо. Между тем страна, богатая нефтью, ожидает поставок бензина из Ирана. Танкеры уже в пути.

Почти все нефтеперерабатывающие предприятия Венесуэлы остановили работу, поскольку устарели и нуждаются в ремонте и обновлении. Одновременно санкции США сильно ограничили импорт топлива.

[Эсперанса Гонсалес, жительница Венесуэлы]:

«Приходится бросать семью и домашние дела, нужно сидеть здесь, поскольку, если выйдешь из очереди, то не будет возможности залить в бак 15-20 литров. Мне нужно 20 литров, но для этого я должна провести здесь день или даже два. Но здесь очень неудобно. На сиденье машины невозможно отдохнуть. У меня проблемы со спиной, поэтому в машине я спать не могу».

Три танкера вышли в сторону Венесуэлы в августе. Как ожидается, им придётся проделать длинный путь, чтобы обойти американские системы слежения.

Водители говорят, что вынуждены стоять часы и даже дни в надежде заправиться. При этом на одного человека выделяют не более 30 литров.

[Альберто Санта Крус, житель Венесуэлы]:

«Я очень расстроен из-за всего этого. Мы столько натерпелись, а теперь сказали, что бензовоз не приедет. Если бы нас предупредили раньше, мы бы тут не стояли». [Хоан Валенсия, житель Венесуэлы]:

«Проблема с бензином сейчас в том, что его не производят, весь бензин импортный. Но его сложно импортировать из-за санкций. Это ложь, что не хватает инвестиций. Власти всё разрушили, при них всё работает плохо».

В день Венесуэле нужно 50-70 тысяч баррелей бензина. Однако государственная компания PDVSA предоставляет около 30 тысяч баррелей.

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